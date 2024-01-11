أنغولا وبوركينافاسو يحلان بـ “بواكي” لخوض غمار الكان

وصل كل من منتخب انغولا و بوركينافاسو بمدينة بواكي أين سيقيمان بالمدينة التي ستحتضن التدريبات الاستعدادية لكأس أمم إفريقيا.

و انظم كل من منتخب أنغولا و بوركينافاسو إلى قائمة المنتخبات التي وصلت إلى كوت ديفوار في شاكلة منتخب موريتانيا الذي التحق هو الأخر بالمدينة قبل قبل ساعات.

ويعتبر منتخبا أنغولا و بوركينافاسو أحد المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية التي ستنطلق يوم 13 جانفي و تنتهي في 11 فيفري.

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