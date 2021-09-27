أنغيلا ميركل، تاتشير، غاندي.. وأخريات في قائمة”النساء الحديديات”

إزدادت أدوار النساء في المناصب العليا تدريجيا في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وظهرت زعيمات وصفن بالحديديات في عدة دول بما في ذلك دول كبيرة مثل الهند.

وحسب مانقله موقع روسيا اليوم، فإن مكانة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في هذه السلسلة بمثابة جوهرة العقد لعدة أسباب أهمها. المدة الزمنية التي قضتها في منصبها. وحجم التحديات والظروف الاستثنائية العالمية في هذه الحقبة. ناهيك عما تميزت به من قدرة على التأثير وكفاءة وتميز.

ظهر ذلك بوضوح من خلال إدراج مجلة فوربس ميركل في تصنيفها السنوي الأخير السابع عشر لأقوى نساء العالم في ديسمبر 2020. في المرتبة الأولى للسنة العاشرة على التوالي. علاوة على إدراجها في هذا التصنيف للمرة الخامسة عشرة.

وحلت في المرتبة الثانية بهذا التصنيف مجددا، كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي. فيما أدرجت في المرتبة الثالثة كامالا هاريس. نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باعتبارها أول امرأة أمريكية من أصول هندية تشغل هذا المنصب.

وفيما يمكن وصف ميركل بوجه عام بأنها أكثر الزعيمات الحديديات شعبية وقبولا على مستوى العالم بتقدير إيجابي، تقف رئيس الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر على نقيضها.