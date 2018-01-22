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أنفاق أرضية عائمة تهدد 30 عائلة من قاطني مبنى بوهران

أخبار الجزائر
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أنفاق أرضية عائمة تهدد 30 عائلة من قاطني مبنى بوهران
بقلم كريمة.س

خطر حقيقي، يهدد حياة 30 عائلة من سكان مبنى بشارع محمد الصايم مونتيكارلو بوهران، بعدما تم اكتشاف أنفاق مائية أرضية.

حيث وقف عامل صيني خلال مباشرته رفقة عمال آخرين اشغال إنجاز مشروع سكني متكون من 12 طابقا بمحاذاة المبنى على هذا الخطر .

ويهدد بانهيار المبنى على رؤوسهم في أية لحظة نتيجة انجرافات للتربة عقب اكتشافه لأنفاق مائية أرضية.

بعد إقدام العمال التابعين للمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع إقامة سكنية متكونة من 12 طابقا بحفر الأرض على عمق 9 أمتار.

مما استدعى منه التنقل إلى قاطني المبنى المجاور وتحذيرهم بخطورة هذه الأنفاق التي تم ردمها بأمر من المقاولة.

الأمر الذي جعلهم يوجهون عدة مراسلات كتابية للجهات المعنية لتعيين خبير عقاري للتحقيق ومعاينة الوضع الذي يهددهم بالموت تحت الأنقاض، خصوصا بعد حدوث تشققات امتدت إلى معظم السكنات الشاغرة.

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