أنفاق وطرقات جديدة.. رخروخ يُطلق عدة مشاريع بالعاصمة

أعطى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق أشغال عدة مشاريع، في إطار مشاريع “النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة”.

وقام الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد بالعاصمة، بإعطاء إشارة إنطلاق عدة مشاريع تخص القطاع بإقليم الولاية، رفقة والي ولاية الجزائر.

وتندرج المشاريع المطلقة ضمن “النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة”.

وتتضمن المشاريع، المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل البنايات. ومخطط أصفر يخص النقل والتنقل بعاصمة البلاد. ومخطط أخضر يهدف الى اعادة التوازنات الأيكولوجية وتطوير البيئة بالعاصمة والمخطط الأزرق الذي يرمي الى تهيئة الواجهة البحرية لخليج الجزائر.

وأعطى رخروخ إشارة انطلاق أشغال تهيئة الواجهة البحرية بالقرب من ملعب فرحاني ببلدية باب الوادي. الذي يندرج في إطار المخطط الأزرق.

ووجه الوزير، الشركتين المنجزتين بضرورة الاهتمام بجانب عزل الأمواج العالية لتجنب الأضرار الكبيرة المترتبة عنها.

مشيدا بأهمية هذا المشروع وكذا التناسق بين مساحته وتكلفته.

تسهيل النقل والتنقل بالعاصمة

وفيما يخص مشاريع المخطط الأصفر، المتعلق بتسهيل النقل والتنقل بالعاصمة، أعطى الوزير، ببلدية الشراقة، إشارة انطلاق أشغال إنجاز نفق أرضي، بطول 280م. على مستوى الطريق الوطني رقم 41 من شأنه تخفيف الضغط المروري الذي تشهده المنطقة. خصوص من الشراقة إلى عين البنيان، والمرتقب تسليمه في جوان القادم.

وببلدية العاشور، وقف رخروخ على مدى تقدم أشغال إنجاز الشطر الثاني من الطريق الاجتنابي الرابط بين مركب 5 جويلية وخرايسية.

أين شدد على ضرورة الالتزام بتسليم المشروع في آجاله التعاقدية أي مع نهاية مارس المقبل.

كما توجه الوزير والوفد المرافق له الى بلدية بابا حسن أين تمت معاينة تقدم أشغال ازدواجية الطريق الاجتنابي الرابط بين بلديتي بابا حسن والسحاولة. الذي يعرف نسبة تقدم تقدر بـ 90 بالمائة والمنتظر تسليمه شهر أفريل.

واختتمت زيارة العمل ببلدية بئر خادم أين تم معاينة الأشغال الجارية في الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين بلديتي السحاولة وبئر خادم.

وعرف هذا الطريق، إختتام المرحلة الأولى من أشغال الإنجاز في انتظار انطلاق اشغال المرحلة الثانية “في أقرب الآجال”. مع الالتزام بالتسليم نهاية أفريل المقبل.

وعلى هامش الزيارة، أكد رخروخ في تصريح للصحافة، أن معظم هذه المشاريع، التي تأتي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، ستدخل حيز الإستغلال إبتداء من أفريل المقبل. في حين سيتم استلام المتبقي منها قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.