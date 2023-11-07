أنفانتينو:”السوبر ليغ الإفريقي مهرجان رائع”

أشاد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو بالنسخة الأولى لمنافسة “السوبر ليغ” الإفريقية.

وكتب أنفانتينو أمس الإثنين، عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام:”منافسة الدوري الأفريقي الجديدة مهرجان رائع حتى الآن، ولم مباراة الذهاب النهائي لم تكن مختلفة”.

وتابع أنفانتينو:”فاز الوداد على منافسه الزائر ماميلودي صنداونز في الدار البيضاء، وسيبدأ مباراة الإياب متقدما 2-1 في مباراة الإياب يوم الأحد في بريتوريا أين سيتوج البطل الجديد”.

كما تمنى أنفانتينو التوفيق لمنشطا النهائي، بتقديم مباراة رائعة في ختام هذه البطولة.

وختم أنفانتينو رسالته، بالشكر للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على تنظيم هذه المسابقة التي وصفها بالرائعة، والتي من شأنها ستؤدي إلى التنمية المستدامة وإمكانية الوصول والشمولية في جميع أنحاء القارة الأفريقية حسب أنفانتينو.