أنفانتينو:”القرارات التي اتُخذت بشأن المونديال تمت بالتنسيق بين قطر والفيفا”

قال رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني أنفانتينو، إنّ جميع القرارات التنظيمية التي تم سنّها بخصوص مونديال قطر 2022، تمت بالتوافق بين قطر والفيفا.

وصرح صبيحة اليوم السبت أنفنتينو في مؤتمره الصحفي بالدوحة:”كل قرار يتم إتخاذه بشأن كأس العالم 2022، يتم دراسته بالتنسيق بين الفيفا والدولة القطرية”.

وأضاف أنفانتينو:”لنتوقف عن النفاق، الفيفا حققت في مجال حقوق العمال أكثر من أي منظمة أخرى، وسيتم تخصيص جزء من صندوق الإرث الخاص ببطولة كأس العالم لتعليم أبناء العمال في الدول النامية”.

وتابع المتحدث:”دول كثيرة تمنع الكحول في الملاعب، فلا داع لسياسية الكيل بمكيالين، هذه النسخة ستكون استثنائية بسبب قوة البنى التحتية”.

وأوضح جياني أنفانتينو:”قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، كل شيء على مايرام هنا في قطر والجميع سعيد”.