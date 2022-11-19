أنفانتينو:”قطر تطورت في الكثير من المجالات.. وعلى الأوروبيين الإعتذار”

كشف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني أنفانتينو،أن قطر تطورت في العديد من المجالات، ولا تحتاج لنصائح وتدخلات خارجية في شؤونها.

وصرح أنفانتينو خلال المؤتمر الذي يعقده صبيحة اليوم السبت، قبل انطلاق المونديال:”الجميع يتواجد في قطر للمساهمة في إنجاح المونديال ومتأكد أنّها ستكون أفضل نسخة”.

وأضاف أنفانتينو:”يجب على الأوروبيين الاعتذار للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أموالا طائلة”.

وتابع المتحدث:”قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها”.

وأوضح ذات المتحدث:”الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا”.

وأردف:”العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا”.