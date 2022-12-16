أنفانتينو:”مونديال قطر الأنجح في التاريخ”

أشاد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، جياني أنفانتينو، بالتنظيم الممتاز لفعاليات كأس العالم قطر 2022، وإعتبرها أنجح نسخة في تاريخ المنافسة.

وصرح أنفانتينو على هامش الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الجمعة بالدوحة:”النسخة الحالية نجحت نجاحًا باهرًا، وأشكر قطر على تقديم أفضل نسخة من المونديال”.

وأضاف المتحدث:”بلغت نسبة الإيرادات بلغت نسبة 7.5 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة”.

كما كشف أنفانتينو:”كل المباريات التي لعبت حتى الآن في البطولة لم تشهد أي شغب، و حضر3.27 مليون مشجع المباريات حتى الآن، بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا حضور 3.03 مليون مشجع”.