أنفانتينو:”وعدنا بتقديم أفضل نسخة لكأس العالم وذلك ماحدث”

قال رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، جياني أنفانتينو، أن نسخة كأس العالم قطر 2022. جرت في ظروف إستثنائية ولم تشهد أي مشاكل.

وصرح أنفانتينو، اليوم الخميس، على هامش الكونغرس الـ73 للفيفا بعاصمة روندا كيجالي:”ما قمت به خلال عهدتي على رأس الفيفا كان من أجل الجميع”.

كما أضاف أنفانتينو:”وعدنا بتقديم أفضل نسخة من كأس العالم، ومونديال قطر نُظم في ملاعب إستثنائية، ولم تشهد البطولة أي مشكل”.