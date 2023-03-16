أنفانتينو: “أعد بمواصلة خدمة كرة القدم عبر العالم”
بقلم كريم تيغرمت
وعد السويسري جيانبي أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمواصلة خدمته لكرة القدم عبر العالم، عقب تزكيته لعهدة جديدة.
وصرح أنفانتينو، اليوم الخميس، خلال أشغال الكونغرس الـ73 للفيفا: “رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم شرف كبير لي”.
كما أضاف السويسري: “سعداء بما حققناه في الفترات الماضية، وأشكر الجميع على ثقتهم في شخصي”.
وتابع جياني أنفانتينو: “أعدكم بمواصلة خدمة كرة القدم عبر العالم، وأتمنى أن تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايتي”.
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