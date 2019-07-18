أنفانتينو: «الجزائر منتخب كبير وحظ موفق للجميع وخصوصا للحكم»

رئيس الفيفا حل بمصر لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا..

حلّ رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، صبيحة أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل حضور نهائي كأس أمم إفريقيا الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره السنغالي.

وتنقل أنفانتينو الذي حظي باستقبال كبير من طرف السلطات المصرية، إلى فندق الماريوت أين حضر اجتماع المكتب التنفيذي للكاف.

فيما توجه بعدها لحضور المباراة الترتيبة التي جمعت منتخب تونس بمنتخب نيجيريا، هذا وأدلى أنفانتينو بتصريح مقتضب عن كتيبة المدرب جمال بلماضي.

والتي قال إنها منتخب كبير، كما تمنى حظا موفقا للجميع وكذلك للحكم الذي سيدير هذه المواجهة الفاصلة،

وقال: «الجزائر منتخب كبير، هو في النهائي، هنيئا للجزائر وللسنغال أيضا، وحظ موفق للجميع، وخصوصا للحكم».