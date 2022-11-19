أنفانتينو: “سنجني أموالا أكثر في مونديال قطر مقارنة بالدورات السابقة”

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، عن الجانب المادي لمونديال قطر، مؤكدا توقعه أرباح مضاعفة مقارنة بالطبعات السابقة.

وصرح انفانتينو، اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “البعض هددنا بأن الدول ستنسحب من البطولة بسبب جدولة المباريات في نوفمبر”.

كما أضاف رئيس “الفيفا”: “حقوق البث فقط زادت بمائتي مليون دولار مقارنة بالبطولات الأخرى”.

وتابع جياني أنفانتينو: “متأكدون أننا سنجني أموالاً أكثر، وسأعلن الأرقام فى وقت قريب”.