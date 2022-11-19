إعــــلانات
الرياضة

أنفانتينو: “سنجني أموالا أكثر في مونديال قطر مقارنة بالدورات السابقة”

بقلم كريم تيغرمت
أنفانتينو: “سنجني أموالا أكثر في مونديال قطر مقارنة بالدورات السابقة”
  • 148
  • 0

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، عن الجانب المادي لمونديال قطر، مؤكدا توقعه أرباح مضاعفة مقارنة بالطبعات السابقة.

وصرح انفانتينو، اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “البعض هددنا بأن الدول ستنسحب من البطولة بسبب جدولة المباريات في نوفمبر”.

كما أضاف رئيس “الفيفا”: “حقوق البث فقط زادت بمائتي مليون دولار مقارنة بالبطولات الأخرى”.

وتابع جياني أنفانتينو: “متأكدون أننا سنجني أموالاً أكثر، وسأعلن الأرقام فى وقت قريب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/NLTsQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر