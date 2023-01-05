أنفانتينو يتضامن مع لاعبا ليتشي الإيطالي أومتيتي وباندا

دافع رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني أنفانتينو، عن لاعبا نادي ليتشي الإيطالي، الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، والمهاجم الزامبي لاميك باندا.

بعد أن تعرض لاعبا النادي الإيطالي لعبارات عنصرية خلال مواجهة فريقيهما بلازيو، برسم الجولة 16 من الكالتشيو الإيطالي.

وكتب أنفانتينو، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام:”متضامن مع صامويل أومتيتي ولاميك باندا”.

وأضاف أنفانتينو:”لنصرخ بصوت عال لا للعنصرية.. آمل أن تقف أغلبية الجماهير الطيبة، لإسكات العنصريين للأبد”.

يجدر للإشارة، عرفت مباراة ليتش ضد لازيو أمس الأربعاء، التوقف عدة مرات بسبب إطلاق الجماهير عبارات عنصرية بحق اللاعبين.

وبعد نهاية اللقاء، الذي فاز به ليتشي ضد لازيو بـ2/1، غادر المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الميدان وهو يبكي متأثرا مما حدث.