أنفانتينو يستذكر عيمد الحكام الجزائريين في رسالة للفاف

إستذكر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني أنفنتينو، خصال، ومسار عميد الحكام الجزائريين محمد مزاحي، في رسالة وجهها “للفاف”.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، الرسالة التي بعثها أنفانتينو، لرئيس الفاف خر الدين زطشي، بخصوص فقيد كرة القدم الجزائرية محمد مزاحي.

وقال أنفانتينو في رسالته: “تلقيت ببالغ الحزن، نبأ وفاة الحكم الدولي السابق محمد مزاحي، الذي سبق له إدارة تصفيات مونديال مكسيكو 1970، ونهائيات “كان” تونس 1965″.

“ما تركه عميد الحكام الجزائريين، والعضو سابق في في لجنة تحكيم الفاف، من إرث، وإنجازات، لا يمكن نسيانه”.

“بالنيابة عن اللجنة الدولية لكرة القدم، أعبر لكم عن عميق تعاطفنا مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ومع عائلة وأصدقاء الفقيد”.