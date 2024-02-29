أنفانتينو يعزي صادي والجزائر في وفاة صالح لارباس

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، رسالة تعزية من رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، في وفاة الدولي الجزائري، واللاعب الأسبق لشبيبة القبائل صالح لارباس.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسالة أنفانتينو، التي وجهها لرئيس “الفاف”، وليد صادي، بهذه المناسبة الأليمة.

وبعد ابداء تصامنه مع الأسرة الرياضية الجزائرية، في هذا المصاب الجلل، استذكر رئيس “الفيفا”، مشوار الأسطورة لارباس، مع شبيبة القبائل، والمنتخب الوطني.

يذكر أن الفقيد صالح لارباس، انتقل إلى جوار ربه، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 71 عاما، تاركا وراءه، مشوار كروي مشرف، وسجل حافل بالألقاب.