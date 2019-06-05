أنفانتينو يفوز بعهدة ثانية على رأس “الفيفا”

فاز رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، اليوم الأربعاء، بعهدة جديدة، كرئيس لـ”الفيفا”، والتي ستمتد إلى غاية 2023.

وتم إعادة انتخاب جياني أنفانتينو، خلال أشغال المؤتمر الـ69 لـ”الفيفا”، والذي انعقد اليوم الأربعاء باعاصمة الفرنسية “باريس”.

ولم يكن فوز السويسري، بعهدته الجديدة بالمفاجئة، بالنظر إلى أنه كان المرشح الوحيد لخلافة نفسه في هذا المنصب، دون أي منافس.

يذكر أ، السويري جياني أنفانتيمو، يتواجد على رأس الإتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2016، وسيواصل مهامه لأربعة سنوات أخرى، إلى غاية 2023.