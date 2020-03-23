أنفانتينو يقترح إصلاحات جديدة في كرة القدم

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، لضرورة التفكير في اصلاحات جديدة في كرة القدم العالمية، بعد توقف جميع المنافسات بسبب فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “لاغازيت ديلو سبورت” الإيطالية تصريحات أنفانتينو، أين قال: “الركود حالة خطيرة، نحن بحاجة لرؤية شاملة للتأثير الاقتصادي، خاصة وأننا لا ندرك متى سنعود للحياة الطبيعية”.

وأوضح رئيس “الفيفا”: “يمكننا اصلاح كرة القدم العالمية، من خلال اعتماد منافسات أقل، لكن أكثر أهمية، وتقليص عدد الأندية، لكن بتوازن أكبر، ومباريات أقل لحماية لاعبينا، لكن بتنافس أكبر”.

وأضاف: “بسبب الوباء المدمر، تم تعليق جميع البطولات، وتأجيل العديد من المنافسات على غرار أورو 2020، وكوبا أميريكا”.

وتابع جياني أنفانتينو: “من الضروري تحديد الخسائر، ومعرفة كيفية تغطيتها، وتقديم التضحيات، دعونا جميعا نساهم في انقاذ كرة القدم”.