أنفانتينو يكشف تغييرات مهمة في نظام منافستي كأس العالم للمنتخبات والأندية

أعلن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني أنفانتينو، عن تغييرات ستطرأ على نظام منافستي كأس العالم للمنتخبات والأندية.

وصرح رئيس الفيفا،أنفانتينو، اليوم الخميس، في ندوة صحفية على هامش الكونغرس الـ73 للفيفا برواند:”نعدكم بكأس عالم تاريخية في النسخة القادمة، والتي سيشارك فيها 48 منتخب، وبعدد أكبر من المباريات”.

وأضاف أنفانتينو:” كأس العالم للأندية ستقام كل 4 سنوات بداية من 2025 وبمشاركة أفضل الفرق في كل القارات”.

وأوضح ذات المتحدث:”هذه السنة، سنقدم أفضل كأس عالم للسيدات، وسندعمها كثيرا”.