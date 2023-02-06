أنفانتينو يهنئ الفاف والكاف بعد نجاح الشان

تقدم رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني أنفانتينو، بالتهاني للإتحاد الإفريقي لكرة القدم والإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعد نجاح كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي إحتضنتها الجزائر.

ونشر أمس الأحد، رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على “الأنستغرام”، رسالة هنأ فيها المنتخب السنغالي المُتوج ببطولة كأس إفريقيا للمحليين “الشان”.

كما هنأ أنفانتينو، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم“الفاف” و الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، على نجاح تنظيم بطولة الشان.