أنفانتينو يهنئ صادي بعد إنتخابه رئيسا جديدا للفاف

تقدم رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، اليوم الخميس، بالتهاني بعد إنتخاب الرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي.

وكتب صادي عبر حسابه الرسمي في هذا الصدد:”سعدت بتهنئة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السيد جياني إنفانتينو بعد انتخابي اليوم على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأوضح صادي أنه تلقى مكالمة مكالمة هاتفية من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف أنفانتينو، وكشف أن الأخير تمنى له وللكرة الجزائرية التوفيق، واعدا بلقاء قريب بينهما.