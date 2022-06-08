أنفانتينو يوجه رسالة تهنئة لشباب بلوزداد

تلقت إدارة فريق شباب بلوزداد رشالة تهنئة من رئيس الإتحاد الدولي اكرة القدم، جياني أنفانتينو، بمناسبة تتويجهم بالبطولة الوطنية 2021-2022.

وثمن رئيس الفيفا، حياتي أنفانتينو، المجهودات والتضحيات الكبيرة التي بذلها شباب بلوزداد، للتويج بهذا اللقب.

كما حرص رئيس الهيئة الدولية لكرة القدم، على شكر شباب بلوزداد، والفاف، على المجهودات المبذولة لتطوير لكرة الجزائرية والإفريقية.

يذكر أن شباب بلوزداد توج هذا الموسم بلقب البطولة، للمرة الثالثة على التوالي، وهي سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية