أنفانتينو يوجه رسالة خاصة لشرف الدين عمارة

تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو.

وكشفت الفاف، عبر حسابها الرسمي، عن تلقي شرف الدين عمارة، التهاني، من أنفانتينو، بعد تتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.

كما حرص رئيس الفيفا، على تويجه التهاني، لكل الأعضاء الذين شاركو في تحقيق هذا الإنجاز، من لاعبين وأطقم.

يذكر أن رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو، سجل حضوره بقطر، خلال نهائي كأس العرب، الذي فاز به المنتخب الوطني، على نظيره التونسي.