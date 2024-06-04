أنفانتينو يُـهنـئ مـولـوديـة الجـزائـر بعد التتويج بلقب الرابطة المحترفة

تقدم رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني أنفانتينو، بالتهاني إلى نادي مولودية الجزائر، عقب التتويج ببطولة الرابطة المحترفة.

وهنأ أنفانتينو، اليوم الثلاثاء، بطل الجزائر نادي مولودية الجزائر، عبر مراسلة وجهها إلى رئيس الفاف، وليد صادي، والتي كانت على النحو التالي:”عزيزي الرئيس، يسرني من خلال هذه الرسالة أن أوجه تهانيّ للبطل الجديد للبطولة الجزائرية، نادي مولودية الجزائر! لقد أثمرت جهودهم المبذولة والنتائج المحققة طوال الموسم، إذ أتاحت لهم التتويج بهذا اللقب المهم. تهانينا لكل عضو في الفريق والنادي على هذا الإنجاز الرائع”.

وأضاف أنفانتينو في تهنئته:”كل شكري لكم، وللاتحاد الذي ترأسونه، على دعمكم المستمر، وعملكم، وتفانيكم في تطوير كرة القدم في بلدكم. أتطلع، عزيزي الرئيس، لرؤيتكم قريباً”.

يجدر الإشارة، تُوج نادي مولودية الجزائر، هذا الموسم بالبطولة الأولى في تاريخه، في عهد الإحتراف في البطولة الجزائرية، والذي بدأ موسم 2010.2011.