أنفنتينو: “لا أحد يعلم متى بإمكاننا إستئناف المنافسات”

الرياضة
  • -
  • 0
أنفنتينو: “لا أحد يعلم متى بإمكاننا إستئناف المنافسات”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفنتينو، عن موعد استئناف مختلف منافسات كرة القدم، مؤكدا أن لا أحد بإمكانه التكهن بهذا الموعد.

ونقلت وسائل إعلام، تصريحات أنفنتينو، أين قال: “نود جميعا العودة لمنافسات كرة القدم غدا، لكن للأسف هذا غير ممكن حاليا”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “لا أحد في العالم، إلى غاية هذه اللحظة، يعلم متى بإمكاننا استئناف المنافسات من جديد”.

وتابع: “للمرة الأولى لم تصبح كرة القدم القدم هي الأكثر أهمية، الصحة تأتي أولا، ويجب أن نستمر حتى يتم التغلب على هذا المرض”.

وختم جياني أنفنتينو: “عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما تعود الحياة إلى طبيعتها، علينا ضمان بقاء كرة القدم، وازدهارها من جديد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800538

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com