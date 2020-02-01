أنفنتينو يدعو لتنظيم “الكان” كل أربع سنوات

دعا رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفنتينو، اليوم السبت، لتعديل نظام كأس أمم إفريقيا، مقترحا تنظيمها مرة واحدة كل أربع سنوات.

وصرح جياني أنفانتينو، في هذا الخصوص: “أقترح تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات، بدل تنظيمها كل سنتين”.

وبرر رئيس “الفيفا” اقتراحه هذا قائلا: “إذا أقيمت هذه البطولة كل أربع سنوات سترتفع عائداتها بحوالي 6 أضعاف، وتصبح حدثا ليس إفريقيا فقط بل عالميا أيضا”.

وجاءت تصريحات رئيس “الفيفا”، جياني أنفانتينو، خلال مشاركته في مؤتمر “سلا” المغربية، والخاص بتنظيم المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا.