أنفوغراف بالأرقام.. أفضلية تاريخية للخضر أمام أنغولا

يفتتح المنتخب الوطني. مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار. برسم الجولة الأولى لدور المجموعات. بمواجهة المنتخب الأنغولي.

وسيحتضن ملعب “السلام” بمدينة بواكي الإيفوارية المواجهة، بداية من الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المحلي.

وتعرف المواجهات بين المنتخبين الوطني الجزائري، ونظيره الأنغولي، تفوقا تاريخيا طفيفا لصالح الخضر، أمام منافسهم في مواجهة اليوم.

حيث سبق للمنتخب الوطني أن إلتقى نظيره الأنغولي، في 9 مناسبات.

وتفوقت الجزائر في مواجهتين، وتعادلت في ستة مناسبات، وخسرت مواجهة وحيدة أمام أنغولا.

ويعود تاريخ أول مواجهة بين الجزائر وأنغولا الى 31 مارس 1985، برسم تصفيات “مونديال” 1986، إنتهت بالتعادل السلبي.

وفي المواجهة الثانية بين المنتخبين، التي جرت بتاريخ 19 أفريل 1985 فاز المنتخب الوطني أمام أنغولا 3.2 تصفيات مونديال 86.

وفي ثالث مواجهة بين المنتخبين، التي جرت بتاريخ 29 أكتوبر 1988، إنتهت بهدف لمثله في مباراة ودية. وإنتهى رابع لقاء، بين المنتخبين بهدفين في كل شبكة، في كأس أمم إفريقيا بتاريخ 08 أكتوبر 2000.

وفي الفاتح جوان 2001، إلتقى المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي، للمرة الخامسة، برسم فعاليات كأس أمم إفريقيا، إنتهت بفوز الخضر بنتيجة 3 مقابل 2.

وبتاريخ 29 مارس 2003، تواجه المنتخبان وديا، للمرة السادسة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وبتاريخ 05 جوان 2004 تعادل المنتخبان سلبيا في تصفيات مونديال 2006.

وفي المواجهة رقم ثمانية بين الجزائر وأنغولا، خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف في تصفيات مونديال 2006، والتي جرت بتاريخ 05 جوان 2005.

وعرفت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين، التي تعود إلى قبل 14 سنة، وبالتحديد في تاريخ 18 جانفي 2010، تعادل المنتخبان سلبيا كأس أمم إفريقيا 2010.