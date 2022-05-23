أنقذتها من جحيم الحرب فخطفت زوجها.. هكذا ردت أوكرانية على جميل بريطانية

أدى قرار رجل بريطاني وزوجته باستقبال لاجئة أوكرانية في منزلهما، بعدما تعاطفا مع حالتها الإنسانية، إلى تفكك أسرتهما.

وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته صحيفة “الصن” كان حارس الأمن توني غارنيت (29 عاما)، وهو أب لطفلين. يعيش حياة سعيدة مع زوجته لورنا 28 عاما في مدينة برادفورد في إنجلترا.

وقرر الزوجان استقبال اللاجئة صوفيا كركديم 22 عاماً التي غادرت مدينة لفيف الأوكرانية واختارت بريطانيا وجهة لها.

وبعد 10 أيام فقط من دخول اللاجئة الأوكرانية البيت الجديد، وقع غارنيت في حبها. وهو الأمر الذي اكتشفته الزوجة لورنا، ما جعلها تطلب من صوفيا المغادرة.

وكشفت الصحيفة أن اللاجئة الأوكرانية غادرت وتبعها توني، وهو ما شكل مفاجأة صادمة للورنا.

وفي تصريحات نقلتها “الصن” قال توني: “نخطط لقضاء بقية حياتنا معاً. نحن متأسفان على الألم الذي تسببنا فيه لزوجتي”.

وأضاف: “أنا آسف جداً لما تمر به لورنا.. لم يكن هذا خطأها ولم يكن الأمر يتعلق بأي خطأ ارتكبته”.

من جهتها، صرحت صوفيا كركديم: “أعلم أن الناس سيقولون إنني سيئة، لكن هذا الأمر يحدث. توني كان غير سعيد مع زوجته”.

وقالت إنها كانت تحترم لورنا لكنها كانت تدرك أن وجودها في المنزل يسبب التوتر والانزعاج

وكشفت اللاجئة أنها باتت اليوم متّهمة بتعقيد وضع اللاجئات الأوكرانيات في بريطانيا.فبعد الحادثة لم يعد أحد يرغب باستضافة اللاجئين، وفق ما أكدت لها عائلتها التي تبرأت منها.

ولفتت إلى أن والديها باتا يخجلان من فعلتها، مؤكدة أنهما لم يغادرا منزلهما بسبب ما حدث.

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