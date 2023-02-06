“أنقذوني أرجوكم أنا تحت الأنقاض”.. فيديو شاب تركي يلهب المواقع

تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تركي وهو يستغيث تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده. ونشر الشاب نداء استغاثة من تحت الأنقاض بعد أن انهيار منزله في الزلزال الذي حدث فجر اليوم الإثنين.

وقال الشاب، “أنقذوني أنا هنا.. أنا تحت الأنقاض أرجوكم أنقذوني”. كما لاق فيديو الشاب تعاطفا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مجموعة صور أخرى وقوع مصابين ونقل بعضهم للمستشفيات. إثر انهيار المباني السكنية على قاطنيها في عدة مدن تركية.

ومن جانبه أعلن مستشار الرئيس التركي عن انهيار 1700 مبنى في تركيا جراء الزلزال المدمر.

وأعلنت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا. وهذا من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر. في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.

كما طمأنت، وزارة الخارجية، أنه “لم يتم إلى غاية الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء الجالية”. و تهيب الوزارة “بالجزائريين المتواجدين بالمناطق المتأثرة بهذه الكارثة مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية”.

في حين، دعت الوزارة، الرعايا الجزائريين إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتينا. في كل من أنقرة ودمشق وقنصلينا العامة في اسطنبول. وهذا من خلال أرقام الهاتف.