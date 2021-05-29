أنهى دراسته وطلب عملا فقوبل بالرفض.. طالب جزائري مهدد بالترحيل من فرنسا

هناك الكثير من الجزائريين الذين يريدون مواصلة دراستهم في الخارج، خاصة في فرنسا. حيث يبلغ عدد الطلاب الجزائريين هناك عشرات الآلاف.

في نهاية دراستهم، يختار البعض منهم العودة إلى الجزائر، فيما يفضل البعض الآخر البقاء في البلد المضيف لممارسة مهنة. ومع ذلك، يواجه العديد منهم مشاكل إدارية مرتبطة على وجه الخصوص بتغيير الوضع.

هذه هي حالة عبد القادر، الشاب الجزائري الذي هبط في فرنسا عام 2010 لمواصلة دراسته. وبعد حصوله على درجة الماجستير في التسويق، يرغب الخريج الشاب في البقاء بفرنسا.

وروى الشاب الجزائري لموقع أوروبا 1، قضيته، حيث وصف التعامل معه بالظلم. وقال “كجزائري، للأسف، ليس لدينا الكثير من التسهيلات”.

وأراد الطالب الجزائري الشاب تغيير وضعه ليبدأ العمل في ستراسبورغ بشرق فرنسا. حيث تمكن من الحصول على عقد توظيف. وقال إنه عمل لمدة شهرين بتصريح إقامة طالب مع صاحب العمل، لكن هذا الأخير لم يدعمه.

وأضاف “صاحب العمل لم يكن أمينًا. وجدت نفسي في وضع غير شرعي. تواصلت مع جمعيات وكلت لي محاميا من أجل النظر في قضيتي”.

وقدم الشاب الجزائري طلب تسوية رفضته محافظة باس-رين قبل أن يقرر القاضي تعليق قرار الوالي. ورفعت قضية عبد القادر أمام المحكمة الإدارية ثم أمام محكمة استئناف نانسي.

ومرت 3 سنوات طويلة من الإجراءات، لم يتمكن خلالها الطالب الشاب من العمل. كما أوضح أنه جرب مقاربة جديدة من خلال الحصول على عقد عمل لترتيب أموره. إلا أنه لم يتمكن.