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آدم وحواء

أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه عليه وسلم

بقلم النهار أونلاين
أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه عليه وسلم
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أسرت قلوب العباد بحبك ** ‏مضوا يعمرون الحياة بنهجك
تراهم أتوك جموعا جموعا ** يسيرون نحو الجنان بدربك
ومن فرط شوقي سألت حنينا ** ‏متى ألتقيك لأهنا بقربك؟
‏فصلى كثيرا إله الورى ** وسلم دوما عليك وصحبك

اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، اللهم صلي على نبينا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
“صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله”

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