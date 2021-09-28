أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي

لِأَحمَدَ في الذِكرِ وَصفٌ عَظيمٌ رَسولٌ** نَبِيٌّ رَؤوفٌ رَحيمُ شَهيدٌ بَشيرٌ

سِراجٌ مُنيرٌ كسِميعٌ بَصيرٌ خَبيرٌ** عَليمُ نَذيرٌ مُجيرٌ وَلِيٌّ نَصيرٌ وَساعٍ

وَداعٍ وَراعٍ حَميمُ كِتابٌ مُبينٌ قَوِيٌّ** أَمينٌ مَكانٌ مَكينٌ صِراطٌ قَويمُ

اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.