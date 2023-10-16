أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

في دمي الحب للنبي يسير.. وبقلبي عشق النبي يثـور

وبذكر الحبيب تسكن نفسي.. ولذكر الرسول فاح العبير

فهو الشمس إن أطل ظلام وهو الظل إن أطل هجير

وهو الماء طعمه سلسبيل.. وهو الروض فيه زهر نضير

إن ذكرت الحبيب أشعر أن.. النفس والروح للمعالي تطير

اللَّهـُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُـحْيِي بِـهَا رُوْحِي وَتُوَفِّرَ بِهَا فُتُوْحِي وَتَرفَعَ بِهَا حُجُبِي وَتُنَوِّرَ بِهَا قَلْبِي. وَتُؤكِّدَ بِهَا حُبِّي وَ تُـحَقِّقَ بِهَا قُرْبِي وَتُزَكِّي بِهَا لُـبِّي. وَتُفَرِّجَ بِهَا كَرْبِي وَتَكْشِفَ بِهَا غَمِّي وَتَغْفِرَ بِهَا ذنْبِي وَتَسْتُرَ بِهَا عَيْبِي وَتُأّهِّلني لِرُؤيَتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَتُسْعِدُنِي بِـمُكَالَـمَتِهِ وَمُشَافَهَتِهِ. وَسلّم عَلَيه وعلى آلِهِ وَأصَحَابِهِ وَسَلِّمْ وَالْـحَمْدُ للَّـهِ رَبِّ الْعَالَـمِينَ.