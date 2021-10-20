أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”
اللَّهـُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُـحْيِي بِـهَا رُوْحِي وَتُوَفِّرَ بِهَا فُتُوْحِي وَتَرفَعَ بِهَا حُجُبِي وَتُنَوِّرَ بِهَا قَلْبِي وَتُؤكِّدَ بِهَا حُبِّي وَ تُـحَقِّقَ بِهَا قُرْبِي وَتُزَكِّي بِهَا لُـبِّي وَتُفَرِّجَ بِهَا كَرْبِي وَتَكْشِفَ بِهَا غَمِّي وَتَغْفِرَ بِهَا ذنْبِي وَتَسْتُرَ بِهَا عَيْبِي وَتُأّهِّلني لِرُؤيَتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَتُسْعِدُنِي بِـمُكَالَـمَتِهِ وَمُشَافَهَتِهِ وَسلّم عَلَيه وعلى آلِهِ وَأصَحَابِهِ وَسَلِّمْ وَالْـحَمْدُ للَّـهِ رَبِّ الْعَالَـمِينَ.
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