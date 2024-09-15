أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنوار الصلاة هذا ربيعك يا محمد غرداً.. فترى الوجود مغرداً ومردداً

ما أن أطل على الوجود ضياؤه.. حتى أنار العالمين إلى الهدى

أراد ربك أن يجلي رحمة.. في الكون فاختار النبي محمداً

قد زينته شمائل محمودة.. فغدا على كل العوالم سيداً

ملأت الكون يا طه سروراً.. وفاحت ذاتك المثلى حبوراً

لقد زنت الدنا عطراً ونوراً.. وقد أسقيتها ماء طهوراً

اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلا تَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين، آمِين.