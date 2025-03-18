أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

محمد زينــة الدنيــا وبـهـجتـهـا.. محمد كـاشف الغـمات والظلم

محمـد ســـيد طـابـت مناقـبـهُ.. محمد صــاغه الرحـمن بالنعم

محمد صـفــوة الباري وخيرتـه.. محمد طـاهــر من سائر التهم

محمد ضـاحـك للضيف مكرمه.. محمد جــاره والله لــم يضــم

محمد طـابـت الدنيــا ببعـثتـه.. محمد جــاء بالآيات والحكم

فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد. وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت.

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