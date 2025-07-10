أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

“اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله كما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه بها عنا يا أرحم الراحمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما”