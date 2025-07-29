أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أسرْتَ قلوبَ العبادِ بحُبِّكْ.. ‏مضوْا يعمُرونَ الحياةَ بنهْجِكْ

تراهُمْ أتوْكَ جموعاً جموعاً.. يسيرونَ نحوَ الجِنانِ بدربِكْ

وَمِنْ فرْطِ شوقي سألتُ حنيناً.. ‏متَى ألتقيكَ لِأَهنَا بقُربِكْ؟

‏فصلَّى كثيراً إلهُ الورى.. وسلَّمَ دوماً عليكَ وصحْبِكْ

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، واستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

“صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله”