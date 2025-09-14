أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

“اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله صل على سيدنا محمد ومن والاه عدد ما تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه. وعلى آله وصحبه وسلم. واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدنا وتفرج بها كربنا.

وتنقذنا من وحلنا وتقيل بها عثراتنا وتقضي بها حاجاتنا صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور