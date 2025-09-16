إعــــلانات
أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

حين وصف الله القمر في كتابه الكريم قال: “قَمَراً مُنِيرًا”، وحين وصف الشمس قال: “سِرَاجَاً وَهَّاجاً”.

أما حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: “وَدَاعِيًا إلَى اللَّهٍ بِإِذْنِهِ وسِرَاجَاً مُنِيرًا”.

فجمع جلّ جلاله له بالوصفين ليكتمل الجمال بالجلال، ويلتحم الضياء بالنور، فيشرق العالم كله بهديه وسنته العظيمة، فصلوا عليه وسلموا تسليما.

“اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين. صلاة ترحم بها أمته وتحفظهم من كل سوء. وتبارك عليهم إلى يوم الدين يا رب العالمين..”.

