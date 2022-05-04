أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم يا منزل الآيات والفرقان العظيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، الذي بعثته رحمة للعالمين، وعلى أله الطاهرين، وأصحابه الميامين، وأتباعه الطيبين، وبصلاتنا عليه وبحرمة القرآن الكريم، اشرح لنا صدورنا، لمعرفة الهدى واليقين، ويسر لنا أمورنا، واقضِ لنا مآربنا، واعصم به قلوبنا، من الشيطان الرجيم،

وأجر به أجسادنا من النيران، واحتط به وزرنا، وأخلص به نيتنا، واشدد به أزرنا، وأصلح به شأننا، و اشفي به نفوسنا، ومرضانا، وأصلح به شأن، المسلمين أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين و يا رب العالمين.