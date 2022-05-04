أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم يا منزل الآيات والفرقان العظيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، الذي بعثته رحمة للعالمين، وعلى أله الطاهرين، وأصحابه الميامين، وأتباعه الطيبين، وبصلاتنا عليه وبحرمة القرآن الكريم، اشرح لنا صدورنا، لمعرفة الهدى واليقين، ويسر لنا أمورنا، واقضِ لنا مآربنا، واعصم به قلوبنا، من الشيطان الرجيم،
وأجر به أجسادنا من النيران، واحتط به وزرنا، وأخلص به نيتنا، واشدد به أزرنا، وأصلح به شأننا، و اشفي به نفوسنا، ومرضانا، وأصلح به شأن، المسلمين أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين و يا رب العالمين.
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إلى كل من ضاقت به الدنيا
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك، وسقطت في حفرة واسعة، لانك سوف تخرج منها. وأنت أكثر تماسكا وقوة كذلك لا تنسى “والله مع الصابرين”.
كما لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، لانك سوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة و الابتسامة.
ولا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.
أيضا لا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
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