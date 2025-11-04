أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا من هديتم بالنبي محمد.. سيروا بهدي نبيكم تعظيما

وإذا سمعتم ذكره.. صلوا عليه وسلموا تسليما

“اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقر بها أعيننا، وتقضي بها دَيْـننا، صلاةً وسلاماً تدوم مع دوام ملكك، وتُـفيض بها علينا من جُـودك وتُـغـمِـرُ بها علينا من كرمك، حتى تدوم بنا النعم، وتُـفرج بها على كل محزون، وتُـقرُّ بها العيون وتجعلنا بها من عبادك الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين”.