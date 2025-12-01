أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

من العادات القديمة والجميلة جدا: أنه إذا ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المساجد أو المجالس أو الطرقات أو البيوت. يضع السامعون أيديهم على قلوبهم، ويقال أنهم يفعلون هذا لأنه إذا ذُكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. كاد قلب المؤمن يتحرك من مكانه ويخرج حبا وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيمد يده ليطمئنه ويهدئه، ويصبره حتى لقائه صلى الله عليه وسلم على الحوض

فاللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَماً تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. الذي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ. وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بنور وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ. فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يا الله يا حي يا قيوم..

