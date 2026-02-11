أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلّى عليك الله يا من ذكره.. شرح الصدور وطيب الآفاق

إن لم نكن ممن رَاك فإننا.. توقاً إليك نعانق الأشواق

اللهم إنَّا نسألك بنور وجهك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة عظيمة بقدر عظمتك يا أرحم الراحمين في كل لمحه ونفس تعظيماً لحق حبيبنا وخاتم النبيين واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا حنين.. العظيم الذي ملأ أركان عرشك العظيم أن تصلى على سيدنا نبينا محمد ذي القدر.