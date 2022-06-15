أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّة خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ

وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ

وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليجلهُ فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ

نَبيٌّ أتَانَا بَعْدَ يَأسٍ وَفَتْرَة منَ الرسلِ والأوثانِ في الأرضِ تعبدُ

فَأمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنيراً وَهَادِياً يَلُوحُ كما لاحَ الصّقِيلُ المُهَنَّدُ

أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم.. عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك.. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغننا من الفقر وأن ترزقنا رزقاً حلالاً واسعاً مباركاً فيه..

وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.