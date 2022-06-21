أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

هيّا لننْثُرَ في الخلائق فضله.. علَّ الظلام عن الخلائق ينجلي

الصادقُ المصدوقُ أحيا أمةً.. كادتْ تضلُّ عن الطريق الأمثلِ

يا سيّدَ الكونين مدحكَ واجبٌ.. وبه ينالُ المرءُ أكرمَ منزلِ

طوبى لمن تَخَذَ الرسول كقدوةٍ.. فالله بشّرّهُ بطيبِ الموئلِ

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله مطلع شمس القدم ودليل الكنز الأعظم، وسبيل الملك الأرحم، ولسان علم القلم، وإمام كل مقدم، وأصل نعم العالم الذي جعلت باطنه لوحدتك وظاهره لرحمتك وآخره لشفاعتك.

صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله.