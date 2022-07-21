أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

شقّ له من اسمه كي يجلّه.. فذو العرش محمود وهذا محمد

نبي أتانا من بعد يأس وفترة.. من الرسل والأوثان من الأرض تعبد

فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا.. يلوح كما لاح الصقيل المهند

وأذرنا نارا وبشّر جنّة ..وعلمّنا الإسلام فاللّه نحمد

“اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تكون لك رضاءً ولحقه أداءً وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا أفضل ما جازيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. يا رب صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي، وعلى آله وأصحابه أجمعين ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين..”