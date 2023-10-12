أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

قالوا تحب محمدا فأجبتهم ** إني بحب محمد أتعبد

أحبب فيه هناءتي وسعادتي ** ومفازتي من حر نار توقد

وشفاعة تؤتا تهدي لكل مؤمل ** وتواجدي وسط النعيم أخلد

وتفاخري إني نسبت لأمته ** يعلى مكانتها النبي محمد

اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتُـطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات، وكل الخيرات في الحياة وبعد الممات.