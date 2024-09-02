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آدم وحواء

أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

بقلم النهار أونلاين
أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام
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 أَتَيْت بِخَيْر أَخْلَاقٍ عَلَيْنَا ** وَزِدْنَا فِي هِدَايَتِك الجَمالا
عَلَيْك صَلَاة رَبِّي يَا حَبِيبِي ** بِتِعدادِ الصَّحَاريْ والرِمالا
فَصَلّوا يَا كِرَام وَسَلِّموا كَي ** تجازَونَ المَفاضِلَ والجَزيلا
وَأخْتِم بِالصَّلَاةِ عَلَيْك حبًّاً ** صَلاةً ذَوَّبَت هَمَّ العَليْلا

فَاللَّهمَّ صَلِّ عَلَى محَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى محَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى محَمَّدٍ. كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى محَمَّدٍ كَمَا تحِبُ أَنْ يصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى محَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ.

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