أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه.

وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته صلاة تعود بركاتها علي وعلى كل المسلمين والمسلما.

يا نور الأرض والسموات اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا محمد إنسان عين الوجود. والسبب في كل موجود صلاة ترزقنا بها سرعة إغاثة إعانة أسباب الفتح والرزق والجود. ولا تحرمنا يا مولانا بها أسباب جوالب البركة والنعمة والأمن والسعادة يا ذا الكرم والجود وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما دائما.