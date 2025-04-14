أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

فَفَاضَ وَلَمْ يَبْقَ بِهِ احْتِمَالا ** فُؤَادِي بَل وَقَامَ لَك اعْتِدَالا

فَحِينَ ذُكِرْتَ هَاجَ وَهَامَ قَلْبِي ** بِذِكْرِكَ ثُمَّ زَانَ بِهِ المقَالا

فَسُبْحَانَ الذي أَعْطَاك فَضْلًا ** وأَعْطَاك النُّبُوَّةَ والكَمَالا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا ُأَغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليك وسلك يا حبيبي يا رسول الله.